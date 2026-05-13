ХМАО получит 1,8 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья

Ханты-Мансийский автономный округ получит 1,8 миллиарда рублей из федерального бюджета на расселение аварийного жилья. Эти средства позволят улучшить жилищные условия 6,7 тысячи жителей автономного округа.

Финансовая поддержка одобрена для 22 регионов России в рамках нового этапа национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общий объём выделяемых средств по стране составит 29,3 миллиарда рублей, что позволит переселить порядка 32,2 тысячи человек из аварийного фонда площадью более 550 тысяч кв. м.

В Югре средства направят на расселение 120,9 тысячи кв. м аварийного фонда. Программа помогает не только улучшить условия жизни людей, но и обновить облик населённых пунктов. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Власти региона отмечают, что всего на расселение всего аварийного фонда в Югре (более 1 млн кв. м) требуется около 120 млрд рублей. С 2026 по 2028 годы регион планирует направить на эти цели свыше 42 млрд рублей из всех источников финансирования. В 2026 году в округе планируется расселить 115,58 тысячи кв. м и переселить 6 153 человека.