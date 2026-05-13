НовостиОбщество13 мая 2026 7:46

В Екатеринбурге установят 173 новые остановки

Екатерина ГАПОН
Новые остановки появятся во всех районах Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге определили подрядчика, который смонтирует и поставит 173 новые остановки. Подписание контракта запланировано на 23 мая. Отмечается, что новые остановки появятся во всех районах Екатеринбурга. Контракт рассчитан на 2 года, однако установка остановок начнется уже в этом году.

– Габариты новых остановок будут больше, чем партия навесов, закупленных в прошлом году. При необходимости на загруженную остановку смогут установить сразу две конструкции в ряд – такое решение уже реализовано, например, у колледжа имени Ползунова, – сообщили в мэрии.

Всего в 2025 году в Екатеринбурге установили около 300 новых остановок. Из них 10 семиметровых остановочных пунктов расположили в местах с самым активным пассажирпотоком.