Бывшие владельцы «Облкоммунэнерго» пытаются обжаловать национализацию

Бывшие владельцы «Облкоммунэнерго» вновь пытаются обжаловать решение о национализации Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Бывшие владельцы «Облкомуннэнерго» пытаются обжаловать решение о национализации. Информация появилась в картотеке Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Рассмотрение дела назначено на 18 июня.

Среди участников дела – бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных, АО «Облкомуннэнерго», АО «ОТСК» и ООО Корпорация СТС.

Напомним, что громкое дело о национализации активов уральских миллиардеров стартовало в сентябре 2025 года. Генпрокуратура требовала обратить в доход государства ряд объектов энергетической инфраструктуры УрФО, над которыми, по версии следствия, бенефициары заполучили незаконный контроль.

10 октября 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры. В доход государства обратили более 80 предприятий.

Ранее экс-владельцы «Облкомуннэнерго» уже пытались обжаловать национализацию, однако Свердловский областной суд оставил решение в силе.