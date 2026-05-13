В Екатеринбурге предприятие задолжало работникам 780 тысяч рублей зарплаты

В Екатеринбурге ООО «Империя Энергетики» задолжало пяти работникам больше 780 тысяч рублей зарплаты. Долг образовался в период с июля по август 2025 года. Нарушение выявили сотрудники прокуратуры Железнодорожного района в ходе проверки предприятия.

- В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура генеральному директору организации внесла представление об устранении нарушений закона, - пояснили в пресс-службе свердловской ведомства.

В отношении ООО «Империя Энергетики» возбудили административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы в установленный срок», по итогам которого предприятие оштрафовали на 10 тысяч рублей. Отмечается, что после вмешательства прокуратуры оно полностью погасило долг перед работниками.