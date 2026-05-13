В Кировграде строительство Центра культурного развития завершат в августе

Строительство началось в 2024 году. Фото: скриншот из видео в социальных сетях Алексея Свалова

В Кировграде строительство Центра культурного развития планируется завершить до конца августа 2026 года. В данный момент все работы выполнены на 94%. Как рассказал депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов, строительство началось еще в 2024 году.

- Для жителей оборудуют два зала хореографии, аудитории для теоретических занятий, киноаудиторию, студии звуко- и видеозаписи, игровую зону. Кроме творческих занятий, здесь будут проводить различные мероприятия, включая кинопоказы, лекции, выставки, - написал депутат в своих социальных сетях.

Отмечается, что общая площадь нового Центра составит около 3,5 тысячи квадратных метров. Ход строительства находится на контроле губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Напомним, что всего за 2026 год планируется обновить 137 учреждений культуры.