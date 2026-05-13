В Свердловской области запретят использовать ИИ в предвыборной агитации

В Свердловской области хотят запретить использование искусственного интеллекта или образа умершего в агитационных материалах на выборах. Поправки в Избирательный кодекс Свердловской области выдвинули на рассмотрение в Законодательное собрание региона.

– Использование в агитационном материале изображения (образа) и (или) воспроизведение голоса человека, в том числе вымышленного или умершего, включая изображение или аудиозапись, созданные с применением информационных технологий, не допускаются, – говорится в тексте документа.

При этом кандидатам разрешено использовать собственный голос и изображения, а также образ несовершеннолетних при наличии письменного согласия.

Корректировки в Избирательный кодекс Свердловской области вносят в соответствии с изменениями в Федеральном законе РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России». Ранее президент России Владимир Путин запретил использование ИИ в предвыборной агитации.