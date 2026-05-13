ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Екатеринбург
НовостиПроисшествия13 мая 2026 6:15

Екатеринбуржец произвел более 1,6 килограмма наркотиков, но не успел их продать

Екатеринбуржца будут судить за производство крупной партии наркотиков
Екатерина ГАПОН
Молодой человек произвел 1,6 килограмма наркотиков, но не успел их продать и попал под суд

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге перед судом предстает 23-летний местный житель, который произвел более 1,6 килограмма наркотиков. По версии следствия, в феврале 2025 года молодой человек вошел в состав преступной группировки в качестве химика-лаборанта.

Забрав прекурсоры наркотических веществ (промежуточное вещество в химической реакции – Прим. ред.), лабораторное оборудование и химические реактивы, он вместе со знакомым доставил их в гараж на улице 40-летия Комсомола.

– Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий в июле 2025 года изъяли незаконно произведенный осужденным мефедрон массой более 1,6 кг, а также свыше 17,3 кг прекурсоров наркотических средств, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Молодой человек обвиняется в совершении преступлений по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство наркотиков в крупном размере» м части 3 статьи 30 – части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство наркотиков в крупном размере». Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд.