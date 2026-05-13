Екатеринбуржец произвел более 1,6 килограмма наркотиков, но не успел их продать

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Екатеринбурге перед судом предстает 23-летний местный житель, который произвел более 1,6 килограмма наркотиков. По версии следствия, в феврале 2025 года молодой человек вошел в состав преступной группировки в качестве химика-лаборанта.

Забрав прекурсоры наркотических веществ (промежуточное вещество в химической реакции – Прим. ред.), лабораторное оборудование и химические реактивы, он вместе со знакомым доставил их в гараж на улице 40-летия Комсомола.

– Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий в июле 2025 года изъяли незаконно произведенный осужденным мефедрон массой более 1,6 кг, а также свыше 17,3 кг прекурсоров наркотических средств, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Молодой человек обвиняется в совершении преступлений по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство наркотиков в крупном размере» м части 3 статьи 30 – части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство наркотиков в крупном размере». Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд.