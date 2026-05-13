Жительница Ревды отсудила у водителя 250 тысяч за травмы после ДТП

Суд в Ревде взыскал 250 тысяч с водителя, который нанес травмы женщине выбитым забором. Инцидент произошел в августе 2025 года. В тот день мужчина, будучи пьяным, сел за руль. Не справившись с управлением, он съехал с дороги и протаранил забор, после чего врезался в стену дома.

– В момент удара часть забора была выбита и отброшена на проходившую мимо женщину. Пострадавшая получила травмы в виде ушиба мягких тканей тела, что подтверждено судебно-медицинской экспертизой, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Потерпевшая обратилась в суд с иском о взыскании 250 тысяч рублей моральной компенсации. Изучив материалы дела, суд согласился с доводами истца, отметив, что владелец автомобиля несет ответственность за причиненный вред, независимо от вины. Признав заявленную сумму соизмеримой с полученными травмами, иск был удовлетворен.