В Екатеринбурге мужчина решил покурить и погиб в пожаре

Сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области подвели итоги работы за 12 мая 2026 года. Всего за прошедшие сутки они потушили 20 пожаров. Жертвой одного из них стал мужчина.

Трагедия произошла в Екатеринбурге на улице Народного Фронта. Загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

- Горело домашнее имущество в квартире на втором этаже пятиэтажки. В ходе тушения пожара обнаружен мужчина без признаков жизни. Возгорание ликвидировано за 14 минут 16 специалистами и 6 единицами техники, - пояснили в МЧС.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение погибшего мужчины с огнем при курении. Отмечается, что жилье не было оборудовано пожарным извещателем, который мог помочь избежать трагедии.

Напомним, что ночью 13 мая из-за пожара в котельной частного жилого дома пострадала женщина.