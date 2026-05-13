Губернатор Паслер призвал свердловчан беречь лес от пожаров

С начала года в регионе зафиксировано 46 лесных пожаров. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Губернатор Денис Паслер призвал жителей региона соблюдать его и не устраивать лесные пожары.

- В большинстве случаев причина возгорания – безответственное отношение людей к нашему уральскому лесу и друг к другу, потому что лесной пожар в любую минуту может стать проблемой ближайшего населенного пункта, - написал Денис Паслер в своих социальных сетях.

Отмечается, что всего с начала 2026 года произошло уже 46 лесных пожаров. Их общая площадь составила более 405,5 гектара. Все возгорания удавалось потушить в течение суток. Для контроля обстановки в уральских лесах специалисты ведут четырехуровневый мониторинг.

Напомним, что за прошедшую неделю с 4 по 11 марта сотрудники МЧС выявили больше 200 нарушений пожарной безопасности.

В случае обнаружения возгорания в лесу, свердловчан попросили звонить по телефону лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.