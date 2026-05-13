В Каменске-Уральском наградили родственников бойцов СВО

Награду вручили сыну участника СВО Валерия Иванова. Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

В здании администрации Каменска-Уральского 12 мая 2026 года состоялось награждение родственников участников СВО. Так, мэр города Алексей Герасимов и военком Олег Цибух вручили награды матери Олега Анищенко и сыну Валерия Иванова.

- Жители Каменска-Уральского Олег Анищенко и Валерий Иванов за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены орденами Мужества посмертно, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Также была награждена мама солдата Александра Черных. Глава Каменска-Уральского вручил ей благодарственное письмо командира 11-й отдельной танковой бригады, где в данный момент служит ее сын.

- Командование части выражает искреннюю благодарность маме бойца за стойкость и поддержку сына в это непростое время, - отметили в мэрии.

Кроме того, благодарственное письмо получила и Алла Казимирская – директор Каменск-Уральского кадетского корпуса, где учился Александр Черных.