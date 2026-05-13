НовостиОбщество13 мая 2026 2:56

В Нижнем Тагиле больницу обязали содержать сына погибшей пациентки

Свердловский облсуд обязал больницу содержать ребенка после смерти пациентки
Никита ПРИХОДЬКО
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле Демидовскую городскую больницу обязали содержать ребенка погибшей из-за врачебной ошибки пациентки. Все произошло еще в декабре 2022 года. После операции женщина скончалась из-за осложнений. В октябре 2025 года виновным в этом признали врача Михаила Шалагина.

- Михаил Шалагин признан виновным по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Шалагин допустил дефекты оказания медпомощи, которые привели к гибели пациентки, - пояснили в пресс-службе Свердловского облсуда.

В январе 2026 года суд удовлетворил иск о взыскании с врача ежемесячных выплат в пользу несовершеннолетнего сына погибшей пациентки. Дело в том, что из-за смерти женщины семья потеряла кормильца. Отец полноценно работать не мог, так как имеет третью группу инвалидности.

Однако Шалагин обжаловал решение в Свердловском облсуде. По его словам, ответственность должна нести больница как работодатель. Суд согласился с врачом и вынес новое решение.

Так, Демидовскую городскую больницу обязали выплатить ребенку компенсацию по случаю потери кормильца за период с января 2023 года по конец 2025 года – 273 тысячи рублей, а с начала 2026 года ежемесячно выплачивать ему по 9 тысяч рублей, пока он не достигнет совершеннолетия.

Приговор вступил в законную силу.