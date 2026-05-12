Экс-начальнику Среднеуральского водоканала смягчили приговор после трагедии

Бывший начальник добился смягчения приговора Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловский облсуд смягчил приговор экс-директору МУП «Среднеуральское водопроводно-канализационное хозяйство» Сергею Ильясову. Уголовное дело связанно с халатностью, которая погубила двух сотрудников. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

- Назначенное Сергею Ильясову наказание по части 3 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц» в виде трех лет лишения свободы в соответствии со ст. 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком два года, - передает инстанция.

Приговор обжаловал осужденный, его защитник и прокурор.

Суд апелляционной инстанции исключил наказание – лишение права занимать должности на госслужбе на срок 2 года 6 месяцев.

Верхнепышминский горсуд в феврале вынес приговор бывшему директору. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии – поселении. Также ему запретили занимать должности государственного и муниципального служащего. Также с Сергея Ильясова взыскали 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в августе 2022 года. Тогда погибли двое рабочих, а еще один пострадал. Как полагает следствие, Ильясов допустил их в нарушение трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства. Работники не проходили необходимый инструктаж, а также не получали средств защиты.

Так во время работ в помещении иловой насосной станции женщины-операторы задыхались. Они потеряли сознание, а затем упали вниз на металлическую площадку. Одна из них получила травму головы.

Им попытался помочь слесарь-ремонтник. Но он тоже стал задыхаться и рухнул на землю.