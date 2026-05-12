На Урале почти 300 протоколов составили на нарушителей противопожарного режима

Группы проверяют, как в регионе соблюдают противопожарный режим Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале патрульные группы проверяют, как жители соблюдают правила пожарной безопасности. За минувшую неделю с 4 по 11 мая в регионе специалисты провели 372 выезда. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- Возбуждено 58 административных расследований. Было составлено 148 протоколов об административных правонарушениях. Нарушителями стали три органа местного самоуправления, три должностных лица, а также 142 гражданина, - сказано в сообщении.

В общей сложности с начала действия особого противопожарного режима составляли 290 протоколов.

Напомним, что в Свердловской области он действует с 15 апреля. Особый противопожарный режим предполагает запрет на посещение лесов и торфяников, проезд на автомобиле. В том числе запрещает использование мангалов. Исключение – те, которые используют в точках общепита.