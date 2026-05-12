В Свердловской области число длительных коммунальных аварий сократилось на 30%. По данным министерства ЖКХ, в период с 2 октября 2025 года по 4 мая 2026 года произошло 1277 нарушений. При этом количество аварий, устранение которых занимало больше суток, сократилось почти на треть по сравнению с прошлым отопительным сезоном.

– Большинство технологических нарушений устранялось оперативно. Почти 79% инцидентов были ликвидированы в течение восьми часов, а среднее время устранения составило шесть с половиной часов, – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов.

Чаще всего нарушения фиксировались на тепловых сетях – 541 случай. На водопроводных сетях произошло 385 аварий, на электрических – 335. Чтобы ликвидировать нарушения, в регионе сформировано 976 аварийных бригад численностью 5 тысяч человек, задействовано 1,5 тысячи единиц техники.