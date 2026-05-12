В Свердловской области обновят 137 культурных объектов

На Урале возьмутся за обновление объектов культуры Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Свердловской области рассказали о том, какие культурные учреждения региона планируется обновить в ближайшие два года. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Подрядчики работают и над созданием культурных пространств в регионе.

- В августе завершается строительство Центра культурного развития в Кировграде. Работы шли с 2024 года. Готовность здания площадью 3,5 тысячи квадратных метров составляет 94%. В Центре оборудуют залы хореографии, аудитории для занятий, киноаудиторию, студии звуко- и видеозаписи, игровую зону, - рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Работы по обновлению проведут в филармониях Екатеринбурга и Нижнего Тагила. В том числе двух театрах – екатеринбургском и ирбитском. Ремонт проведут в восьми музеях, 26 библиотеках. Для 37 сельских объектов культуры будут закупать новое оборудование.

Обновление ждет дома культуры в Североуральске, Артемовском, Туринске и Тавде. В том числе в Костинском историко-художественном музее.