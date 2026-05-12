Средний Урал вошел в число лидеров по количеству звонков от мошенников

В Свердловской области растет число звонков от аферистов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале мошенники стали чаще звонить абонентам. Однако по итогам первого квартала 2026 года по России таких вызовов стало на 45% меньше. Об этом рассказали мобильные операторы.

- Чаще, чем в других регионах, мошенники звонят также жителям Еврейской автономной, Сахалинской, Магаданской, Свердловской, Томской и Новосибирской областей. А также Ямало-Ненецкого автономного округа, - сказано в сообщении.

Уточняется, что в этом году в 4 – 6 раз доля звонков от аферистов снизилась в Республике Татарстан, Амурской, Воронежской и Орловской областях. При этом, на Москву приходится 17% всех нежелательных звонков.