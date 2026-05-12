В Нижнем Тагиле выросла средняя зарплата

По итогам первого квартала 2026 года средний размер зарплаты в Нижнем Тагиле составил 89 500 рублей против 79 600 рублей годом ранее. Зарплаты в Тагиле растут медленнее, чем во многих других уральских городах. Об этом сообщает Тагил.Лайф со ссылкой на данные Свердловскстата.

В лидерах рейтинга - Екатеринбург и Верхняя Пышма, где средний заработок находится на уровне 116 тысяч рублей. В Пелыме - 115 тысяч рублей. В конце списка - Горноуральский ГО - 64 400 рублей, Махневское МО - 53 200 рублей, Бисерть и Красноуфимск - 55 - 56 тысяч рублей.

Таким образом, Нижний Тагил в списке обошли 17 уральских территорий.