Березовский станет главной площадкой акции «Сад памяти»

В рамках акции деревья высадят на 25 участках по всей Свердловской области. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области главной площадкой акции «Сад памяти» станет Березовский. На территории общей площадью 1,8 гектара вблизи города высадят порядка 7,2 тысячи саженцев сосны в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

- Губернатор Денис Паслер сообщил, что в 2026 году главной площадкой акции станет участок в Березовском лесничестве. Мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине Победы, пройдет 16 мая под эгидой сохранения исторической памяти о каждом из 27 миллионов погибших, - рассказали в Департаменте информационной политики региона.

Всего в рамках акции деревья высадят на 25 участках в разных муниципалитетах Свердловской области. Для всех участников проведут инструктаж по технике посадки, а также полностью обеспечат их всеми необходимыми инструментами и другим инвентарем.