Свердловская полиция ищет женщину, ставшую жертвой опытной мошенницы

Деньги у потерпевшей украла опытная мошенница по имени Людмила. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Свердловской области полиция ищут женщину, ставшую жертвой злостной мошенницы Людмилы. Свердловчанка «подарила» охотнице за чужими деньгами несколько миллионов рублей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

- Потерпевшей стала женщина в голубой норковой шубе с капюшоном, которая по какой-то причине до сих пор не сообщила о случившимся в полицию, и она не знает, что деньги изъяты и ждут свою хозяйку. Представители МВД ищут пострадавшую, - рассказал полковник Горелых.

Свои деньги женщина передала Людмиле 6 марта в Екатеринбурге на улице Спутников, 16/2, в период с 14 до 16 часов. На вид потерпевшей 40-50 лет. У нее светлые волосы по плечи, одета она была в голубые джинсы и угги светлого цвета. В полиции потерпевшую попросили обратиться по телефону дежурной части полиции: 8 (343) 422-68-77.

Как пояснил Валерий Горелых, мошенницу Людмилу задержали в криптообменнике, когда она пыталась перевести украденные у женщины деньги «работодателям».

Отмечается, что до этого она успела обмануть еще одну жертву – 85-летнего пенсионера. Мужчину запугали уголовной ответственностью за якобы финансовую помощь Украине. Доверчивый свердловчанин привез в Екатеринбург 2 миллиона 80 тысяч рублей и передал их Людмиле.

- В настоящее время любительница чужих денег арестована и содержится под стражей в СИЗО Кировграда. На ее счету, как предполагают сыщики, только в Московской области порядка 10 эпизодов, потерпевшими по которым проходят пожилые люди, - отметил Валерий Горелых.

Людмила – уроженка Республики Чувашии. Ранее судима не была. Из Казани она прилетела в Москву, а оттуда перебралась на Средний Урал. Дома у нее остались муж и двое детей. Им мошенница сказала, что уезжает, чтобы устроиться на хорошую работу.