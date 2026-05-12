УБРиР расскажет предпринимателям, какие красные флаги в бизнесе мешают получить кредит

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в третий раз выступает партнером форума ФИНМАРКЕТ, который проводится в Екатеринбурге 12 и 13 мая. На трех городских площадках – в ККТ «Космос», креативном кластере «Домна» и молодёжном кластере «Салют» – ведущие российские эксперты, аналитики и консультанты будут вместе с предпринимателями искать оптимальные решения для бизнеса в условиях высокой ключевой ставки, нестабильного спроса и дефицита доступных денег.

В первый день форума в ККТ «Космос» на секции «Ищем деньги» выступит директор по управлению продажами департамента коммерческой эффективности УБРиР Евгений Подорванов. Он расскажет о текущих подходах к кредитованию и научит смотреть на свой бизнес с точки зрения банка. Приоткроет тайну, по каким параметрам банк оценивает бизнес, а также, какие нефинансовые параметры важны при оценке заемщика.

- Наметившийся в этом году тренд на снижение ключевой ставки оживил интерес бизнеса к кредитованию. Мы хотим рассказать, что изменилось за минувший год и как проходит одобрение кредита, как выявить стоп-факторы и легко предупредить их. На полях форума можно получить индивидуальную консультацию наших сотрудников и даже предварительную оценку кредитоспособности бизнеса, — отметил Евгений Подорванов.

12 мая в ККТ «Космос» и 13 мая в креативном кластере «Домне» будут открыты стенды УБРиР, на которых сотрудники банка готовы ответить на вопросы предпринимателей о финансовых услугах и нефинансовых сервисах. Эксперты УБРиР проконсультируют по продуктам и услугам для бизнеса. По традиции, среди участников форума будет разыгран сертификат на бесплатное обслуживание с пакетами РКО.

В этом году мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» правительством Свердловской области, администрацией Екатеринбурга и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.

