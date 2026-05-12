НовостиОбщество12 мая 2026 9:28

Новая схема: уральские дачники попали по удар мошенников на Урале

Лев ИСТОМИН
Мошенники крадут данные уральских дачников через ссылки

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области весной 2026 года мошенники атакуют дачников, используя новую схему: аферисты распространяют липовые уведомления о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства. Об этом пишет ЕАН.

По информации свердловского управления Росреестра, мошенники в сообщениях предлагают перейти по ссылке, чтобы оплатить штраф со скидкой. Далее аферисты взламывают аккаунт пользователя на Госуслугах.

В Росреестре напоминают, что штраф могут наложить только после подписания постановления об административном наказании. Документ может подписать только заместитель главного государственного инспектора региона по использованию и охране земель. Документ вручается нарушителю лично, либо направляется в кабинет на портале Госуслуг.

Чаты в мессенджерах и социальных сетях, либо смс, для информирования не используются.