В Свердловской области медсестры получают почти в два раза меньше, чем на Ямале

Почти во всех регионах УрФО - дефицит медсестер Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам первого квартала 2026 года средняя зарплата медсестер в Уральском федеральном округе выросла на 10%. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на данные исследования HH.ru.

В Ямало-Ненецком автономном округе медсестры в среднем получают 105 тысяч рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе - 75 тысяч, в Свердловской области - 59,5 тысячи рублей, в Челябинской области - 50,8 тысячи, в Тюменской области - 50,4 тысячи, в Курганской области - 45 тысяч рублей.

Переизбыток кадров по медсестрам фиксируется на Ямале, где самые высокие зарплаты, а вот в Курганской области - медсестер не хватает. Наибольшее количество вакансий размещено в Свердловской области. Отметим, что с 2026 года на работу берут медсестер без опыта работы.