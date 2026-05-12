День Победы в Екатеринбурге отметили более 30 тысяч человек

9 мая праздничные мероприятия собрали более 30 тысяч человек Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мероприятия, посвященные Дню Победы, посетили более 30 тысяч екатеринбуржцев. Череду праздничных событий открыл парад Победы на площади 1905 года. В торжественном марше приняли участие 1600 военнослужащих. После парада по проспекту Ленина прошла колонна из 10 тысяч участников акции «Бессмертный полк».

– Площадками празднования также стали Исторический сквер, улица Горького и другие городские локации. Работала традиционная выставка ретроавтомобилей, на которой были представлены уникальные образцы гражданской и военной техники, – сообщили в администрации города.

Кульминацией праздника стал гала-концерт «За Россию, за мою!» на котором выступили артисты Уральского государственного народного хора и Хор Валаамского монастыря. В завершение праздника над Екатеринбургом прогремел праздничный фейерверк.