Депутаты одобрили передачу объектов культуры Екатеринбурга военным комиссариатам

Депутаты ободрили проект передачи объектов военным комиссариатам для собственных нужд Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Екатеринбургской городской думы рассмотрели проект «Об отдельных мерах по оказанию содействия военным комиссариатам». В ходе заседания члены комиссии по муниципальной собственности одобрили проект, в дальнейшем документ рассмотрят на заседании Думы.

– Проектом предусмотрена возможность предоставления военным комиссариатам в безвозмездное пользование и без проведения торгов объектов, принадлежащих на праве оперативного управления муниципальным учреждениям культуры, – сообщил замдиректора департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров.

Глава департамента Майя Сташкова уточнила, что в этот перечень не входят театры, музеи, городской зоопарк и парк Маяковского.

Отмечается, что в Екатеринбурге уже практикуют передачу объектов в собственность для различных нужд. Так, ранее город оказывал имущественную поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям, а также НКО, осуществляющим деятельность в сфере культуры, искусства и просвещения.