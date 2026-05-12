В Каменске-Уральском осудили организаторов незаконной миграции

В Каменске-Уральском вынесли приговор организаторам незаконной миграции. Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

В Каменске-Уральском суд вынес приговор россиянке Татьяне Пшеницыной и гражданину Таджикистана Мирамину Мирзоеву. Их признали виновными в организации незаконной миграции.

- Мирзоев подыскивал среди своих соотечественников лиц, желающих получить разрешение на временное проживание в России. Пшеницына, в свою очередь, находила женщин, готовых за деньги вступить в фиктивный брак с иностранцем без намерения создать семью, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Всего осужденные организовали пять фиктивных браков. Их признали виновными по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная организованной группой». Свою вину они частично признали.

Отмечается, что Татьяна Пшеницына уже имела судимость за фиктивную постановку на учет иностранцев. Наказание за преступление она еще не отбыла. Так, путем частичного сложения, суд приговорил ее к 2,5 года лишения свободы со штрафом в 15 тысяч рублей.

Мирамину Мирзоеву назначили 3 года заключения. Однако на оглашение приговора он не пришел, поэтому его объявили в розыск.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.