В Бисерти приступили к ликвидации последствий пожара

В Бисерти приступили к ликвидации последствий сильного пожара. Фото: глава Бисертского муниципального округа Валентина Суровцева

В свердловском поселке Бисерть приступили к разбору и вывозу завалов после пожара. Напомним, что 10 мая огонь охватил 7 жилых домов, пострадавших в пожаре нет.

Со слов местных жителей, пожар мог начаться из-за того, что кто-то топил в своем доме печь, а ветер попал в трубу и вынес огонь внутрь дома. Официальная причина пока неизвестна.

По данным МЧС, пожар начался на улице Советской, затем огонь перешел через огороды на улицу Малышева. Общая площадь возгорания – 800 квадратных метров. Быстрому распространению огня поспособствовал ветер с порывами до 20 метров в секунду.

– Я обращаюсь к каждому: пожалуйста, покиньте зону проведения работ и не подходите к ней до полного завершения уборки. Сейчас там будет работать тяжелая техника, и нахождение на площадке просто небезопасно, – сообщила глава Бисертского муниципального округа Валентина Суровцева.

Глава муниципалитета поблагодарила местных жителей за поддержку техникой и ресурсами. С ее слов, работа продолжается и делается все возможное для восстановления порядка в кратчайшие сроки.