Свердловский Росреестр предупредил дачников о новой схеме мошенников. Ранее в СМИ появилась информация о том, что аферисты рассылают фейковые уведомления о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства. Мошенники предлагают перейти по ссылке и оплатить штраф со скидкой, после чего они взламывают аккаунты на Госуслугах.

– Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства, является постановление о назначении административного наказания, – сообщили в Росреестре.

Этот документ должен быть подписан замглавой госинспектора Свердловской области по использованию и охране земель, а также заверено пачатью Управления Росреестра по региону. Отмечается, что постановление вручается лично, направляется заказным письмом по почте или приходит в электронном виде в личный кабинет на портале Госуслуг.

Как отметила замруководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева, сотрудники ведомства никогда не информируют о штрафах и не спрашивают персональные данные в чатах и в СМС.