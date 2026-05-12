Основатель «Агаты Кристи» рассказал, как в группу попал Глеб Самойлов

Основатели уральской рок-группы «Агаты Кристи» открыли памятную доску на здании РТФ УрФУ в Екатеринбурге. На торжество 7 мая пришли основатели коллектива Вадим Самойлов, Александр Кузнецов и Петр Май. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Когда в середине 1980-х годов сформировался первый состав коллектива, младший брат Вадима Самойлова Глеб был еще школьником. Однажды Вадим рассказал, что его брат пишет стихи, и Глеб на вечеринке исполнил композицию «Серое небо», которая в 1997 году вошла в альбом группы «Ураган».

- Мы вышли в коридор, и я говорю Глебу: давай подрастай, вот мы - полноценная группа, четыре человека, - рассказал Петр Май. Вскоре Глеб Самойлов действительно стал полноценным участником группы, а за всю историю «Агаты Кристи» именно им написана большая часть песен.

По словам Петра Мая, «Агата Кристи», это не только братья Самойловы, но и другие музыканты - он сам, Александр Кузнецов, Александр Козлов, Альберт Потапкин, Андрей Котов.