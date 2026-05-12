Свердловский министр здравоохранения поздравила медсестер с праздником

В Свердловской области 12 мая 2026 года отмечается Международный день медицинской сестры. В связи с этим, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова поздравила медбратьев и медсестер с профессиональным праздником.

- Ваша роль в лечебном процессе неоценима. Мы гордимся тем, что в нашем регионе работают специалисты высочайшей квалификации, преданные своему делу и верные традициям медицинского сообщества, - сказано в тексте поздравления.

По словам Татьяны Савиновой, на Среднем Урале трудятся больше 20,6 тысячи медицинских сестер.

Напомним, что недавно отмечался День работника скорой помощи. Как рассказывал губернатор Денис Паслер, за 2025 год они почти миллион раз выезжали на помощь свердловчанам. Всего в регионе работают больше 4 тысяч врачей скорой помощи.