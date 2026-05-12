В Свердловскую область придет 30-градусная жара

Жара +29 градусов придет в Екатеринбург в конце недели

В Свердловскую область придет резкое потепление до +29 градусов. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале. В первой половине недели будет прохладно: атмосферный фронт достигнет южных границ Свердловской области, а остальная часть региона по-прежнему будет находиться в умеренно-холодной воздушной массе.

– Тепло по периферии антициклона поступает на Урал достаточно медленно, во вторник основное движение теплого воздуха будет направлено в сторону Среднего Поволжья. Через Свердловскую область теплый фронт пройдет только в среду, после чего в регионе установятся летние температуры, – отметил Алексей Пулин.

13 мая станет последним прохладным днем. Ночью средняя температура составит +5 градусов, а днем поднимется до +14, возможен дождь. 14 мая начнет теплеть: ночью +11, днем +25 градусов. На протяжении всей оставшейся недели ночью температура воздуха не будет опускаться ниже +14 градусов, а днем будет находиться в районе +28 – +29 градусов.