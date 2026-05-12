Слободо-Туринскую районную больницу обновят за 100 млн рублей

Капремонт завершат до конца 2026 года. Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

В селе Туринская Слобода строители приступили к капитальному ремонту стационара районной больницы. Модернизацию проведут в трех отделениях: хирургическом, терапевтическом, а также в ургентном родовом зале.

Как рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава, общая площадь обновления составит около 1,2 тысячи квадратных метров. На капремонт медучреждения выделили больше 100 миллионов рублей.

- В подразделениях будут смонтированы современное оборудование для обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности, а также новая система разводки медицинских газов, - рассказала главврач Слободо-Туринской районной больницы Светлана Храмцова.

На время ремонтных работ отделения переместили на свободные площади больницы, благодаря чему жителям все еще доступна медицинская помощь в полном объеме. Завершить модернизацию планируется до конца 2026 года.