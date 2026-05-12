Пенсионера из Новоуральска посадили за убийство 10-летней давности

Суд приговорил мужчину к 9,5 года колонии строгого режима Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новоуральске суд вынес приговор местному жителю Александру Масляеву, который 10 лет назад убил знакомую и надругался над ее телом.

Все произошло днем 22 ноября 2015 года. Осужденный выпивал вместе с женщиной у нее дома по улице Чурина. Из-за насмешек хозяйки квартиры между ней и Масляевым вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил обидчицу ножом.

- После содеянного злоумышленник совершил надругательство над телом потерпевшей и скрылся. Изобличить обвиняемого удалось благодаря работе следственного управления, анализу информации, отработке круга знакомых потерпевшей и судебных экспертиз, - рассказали в пресс-службе свердловского СК.

Суд признал Александра Масляева виновным по части 1 статьи 105 УК РФ «Умышленное причинение смерти другому человеку» и по части 1 статьи 244 УК РФ «Надругательство над телом умершей».

Свою вину он полностью признал. Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых, ранее мужчина судим не был.

- Он является пенсионером. Вместе с потерпевшей работал на одном предприятии, был с ней хорошо знаком и бывал у нее в гостях. Мужчина, рассказывая о событиях того дня, ссылался на частичное запамятование ввиду алкогольного опьянения, а также давности произошедшего, - пояснил полковник Горелых.

Мужчину приговорили к 9,5 года колонии сторогого режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 15 суток.