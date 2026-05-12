Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2026 5:22

В Свердловской области медсестры вышли из числа дефицитных специалистов

На Урале медсестры вышли из категории дефицитных специалистов
Екатерина ГАПОН
Медсестры вышли из категории дефицитных специалистов

Медсестры вышли из категории дефицитных специалистов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области медсестры вышли из категории дефицитных специалистов. Это следует из данных базы вакансий hh.ru. Всего за 2026 год было открыто 830 вакансий для медицинских сестер. На одну вакансию приходится 5 резюме при норме от 4. В среднем по УрФО этот показатель составил 5,7.

– Одной из причин снижения дефицита стала корректировка требований к кандидатам. В 2026 году 44% вакансий для медицинских сестер не требуют опыта работы, еще 49% предполагают опыт до трех лет, и только 8% ориентированы на специалистов с опытом работы от шести лет и более, – сообщили в пресс-службе hh.ru.

Средняя зарплата медсестер в УрФО составила 55 тысяч рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году. В Свердловской области медианная предлагаемая заработная плата медсестрам составила 59 тысяч рублей.