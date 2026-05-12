В Свердловской области медсестры вышли из числа дефицитных специалистов

В Свердловской области медсестры вышли из категории дефицитных специалистов. Это следует из данных базы вакансий hh.ru. Всего за 2026 год было открыто 830 вакансий для медицинских сестер. На одну вакансию приходится 5 резюме при норме от 4. В среднем по УрФО этот показатель составил 5,7.

– Одной из причин снижения дефицита стала корректировка требований к кандидатам. В 2026 году 44% вакансий для медицинских сестер не требуют опыта работы, еще 49% предполагают опыт до трех лет, и только 8% ориентированы на специалистов с опытом работы от шести лет и более, – сообщили в пресс-службе hh.ru.

Средняя зарплата медсестер в УрФО составила 55 тысяч рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году. В Свердловской области медианная предлагаемая заработная плата медсестрам составила 59 тысяч рублей.