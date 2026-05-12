На Среднем Урале стартовал конкурс антикоррупционных рисунков

В Свердловской области стартовал творческий конкурс «Честные люди – сила Урала!», в рамках которого участникам предложено создать рисунки или видеоролики на тему коррупции. Сейчас проходит этап сбора заявок, который продлится до 30 сентября 2026 года.

- Заявки принимаются от жителей до 17 лет включительно и от 18 лет. Конкурс пройдет в трех номинациях: «Лучший антикоррупционный плакат/рисунок/комикс», «Лучший антикоррупционный видеоролик», «Лучшая символика творческого конкурса», - пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

После сбора заявок эксперты начнут проверку конкурсных работ, которая завершится 5 ноября. Затем, до 30 ноября, они выберут победителей и призеров. Награждение лучших авторов пройдет 9 декабря.

Отмечается, что более подробно ознакомиться с условиями конкурса и процессом подачи заявки можно на сайте областного Департамента противодействия коррупции.