Уральские зоозащитники спасли кота, застрявшего на дереве во время шторма

Кота вернули в руки хозяев. Фото: сообщество «ЗооСпас в Екатеринбурге» в соцсети «ВКонтакте»

В Екатеринбурге зоозащитники спасли кота, который застрял на дереве во время шторма. Все случилось вечером 9 мая. Волонтерам отряда «ЗооСпас» поступило сообщение о коте, которого жители СНТ «Дачник» на Сибирском тракте уже второй день наблюдают на верхушке сосны.

- Мяв стал раздаваться еще вчера. Дачники сначала не могли понять, откуда его слышно. Потом подметили, что мяв раздается каждый раз, когда новый порыв ветра хорошенько ударит по соснам, - рассказал руководитель группы волонтеров Евгений Зенков.

Спасатель поднялся по стволу дерева и попытался притянуть к себе кота, ухватив его петлей удочки, однако тот взобрался еще выше, на самую макушку. Но длины удочки все еще хватало. После многочисленных попыток волонтеру все же удалось поймать кота.

Уже на следующий день, вечером 10 мая, животное вернулось к своему хозяину, который все это время сильно переживал.