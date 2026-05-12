Спортсменки из Екатеринбурга завоевали два «золота» на всероссийском кубке

В Красноярске завершились всероссийские соревнования «Весенний кубок». По их итогам художественные гимнастки из Екатеринбурга завоевали сразу несколько медалей: две золотых, одну серебряную и бронзовую.

- Гимнастки 2009 года рождения Надежда Жердева, София Караваева, Кира Лобовикова, Софья Ржанникова и Кристина Фатхиева завоевали золотые награды в многоборье по программе мастеров спорта, показав лучший результат среди 68 команд, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Также спортсменки завоевали «золото» в упражнениях с двумя парами булав и тремя обручами. Серебряную медаль они получили по итогам финала с пятью мячами. Теперь гимнастки смогут принять участие во втором этапе кубка, который пройдет на этой неделе в Москве.

Бронзовую медаль завоевали девушки 2011 года рождения: Татьяна Рычкова, Евгения Асташева, Анна Пивоварова, Софья Пушкарева и Арина Нагимова. Они стали третьими в финале с пятью мячами.