В Екатеринбурге резко потеплеет до +28 градусов

В Екатеринбург после сильного ветра, дождей и похолодания наконец придет тепло. Согласно прогнозу, повышение температуры начнется уже с четверга 14 мая. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Последние дни до начала потепления приходятся на 12 и 13 мая. Так, во вторник 12-го числа столбики термометров покажут +14 градусов. В среду температура составит +15 градусов. Также в этот день пройдет дождь.

В четверг 14 мая температура резко поднимется до +25 градусов. Пик тепла придется на пятницу 15 мая и субботу 16-го числа – синоптики обещают +28 градусов днем и +14 градусов ночью. Осадков в эти дни не ожидается, погода будет облачной.

Лишь на один градус температура понизится 17 и 18 мая. Синоптики осадков в эти так же не обещают. Таким образом, начало следующей недели окажется очень теплым.