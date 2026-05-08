В Туринске при пожаре в частном доме погиб человек

Пламя охватило 42 квадратных метра Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Туринске на Проектном переулке днем 8 мая произошел серьезный пожар, который унес жизнь одного человека. Сигнал о возгорании на пульт спасателей поступил в 14:18. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь охватил частный дом. Пламя распространилось на площади 42 квадратных метра. К месту возгорания оперативно прибыли 15 пожарных и четыре единицы техники.

- Есть погибший и пострадавший, - уточнили в региональном ведомстве.

В 14:31 спасателям удалось локализовать огонь. Спустя еще девять минут пожарные потушили открытое горение. После этого они приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций. Все работы были завершены в 16:09.