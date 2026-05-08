На Урале женщина-инвалид получила травмы после поездки в социальном такси

В Екатеринбурге у женщины-инвалида возникла потребность добраться до поликлиники. Она обратилась в службу социального такси. Однако водитель уронил ее, когда переносил из автомобиля до пандуса. Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доклад по поводу инцидента. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

- Женщина получила тяжелые травмы, ей потребовалась экстренная медицинская помощь. Полученные переломы привели к еще большему ограничению подвижности, - сказано в сообщении.

Свердловские следователи уже завели уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Глава СКР поручил руководителю свердловского управления СК Богдану Францишко доложить о том, как расследуется дело и какие обстоятельства установлены.