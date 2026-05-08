Денис Паслер обсудил перспективы двух ключевых заводов Серовского округа

Глава Свердловской области Денис Паслер обсудил перспективы развития Серовского механического завода и Серовского завода ферросплавов. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Механический завод специализируется на оборудовании для нефтедобычи, горнорудной и геологоразведочной отраслей.

- В числе вопросов, которые глава региона обсудил с руководством предприятия, — выстраивание связей с потенциальными заказчиками, в том числе крупными топливно-энергетическими и горнодобывающими компаниями России, - уточнили в Департаменте информационной политики региона.

Что касается завода ферросплавов, то здесь губернатор вместе с гендиректором Челябинского электрометаллургического комбината Вячеславом Попковым и управляющим директором Николаем Калиновским провели встречу с трудовым коллективом. Денис Паслер отметил значимость такого прямого диалога. Предприятие намерено наращивать выпуск основной продукции, активнее продавать известь и щебень, а также готовится к ремонту и модернизации одной из печей.