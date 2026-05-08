В преддверии 9 Мая уральцам напомнили правила поведения при давке

Уральцам рассказали, как вести себя в толпе людей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Антитеррористическая комиссия Свердловской области в преддверии майских праздников выпустила памятку о правилах безопасности в местах массового скопления людей. Уральцам рассказали, как обезопасить себя в случае давки.

Так, в первую очередь жителям региона советуют двигаться по направлению толпы, а не против нее. Руки лучше согнуть в локтях и прижать к груди. Ноги нужно ставить на полную стопу. Также стоит заранее убрать все висящие элементы одежды.

Отдельное внимание стоит уделить детям. Уральцам советуют посадить малышей на руки и не отпускать. Перед выходом ребенка лучше сфотографировать — так приметы будет проще описать. Также стоит заранее договориться с ребенком о месте встречи на случай, если пропадет связь.

При обнаружении бесхозной сумки, рюкзака или пакета трогать находку нельзя.

- Категорически запрещено пользоваться рядом с предметом мобильным телефоном. Бесхозный предмет — это потенциальная угроза. Это может быть сумка, рюкзак, коробка, игрушка или пакет, оставленный без присмотра. Отойдите на безопасное расстояние (минимум 50–100 метров, если позволяет обстановка), - сказано в telegram-канале «Антитеррор Урал».

Кроме того, о подозрительной находке необходимо сразу же сообщить полицейским, охране или организаторам мероприятия.