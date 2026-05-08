Жителей Тюмени будут информировать о паводке через чат-бот

На гидропостах специалисты фиксируют минимальный рост уровня рек, в отдельных округах он даже ниже прошлогодних значений

Жителей Тюменской области будут информировать о возможных паводках через чат-бот в национальном мессенджере «Макс». Он будет называться «Паводок.Инфо», пишет ИА «Тюменская линия».

О запуске чат-бота, где будут информировать о паводковой обстановке, сообщил губернатор региона Александр Моор.

На гидропостах специалисты фиксируют минимальный рост уровня рек, в отдельных округах он даже ниже прошлогодних значений. Однако для оперативной работы с населением было принято решение о запуске новой платформы.

С помощью сервиса можно узнать текущий и динамический уровень воды в реках, а также увидеть перекрытые дорог в зонах затоплений. Кроме того, при помощи чат-бота можно будет узнать о путях объезда, найти адреса и телефоны пунктов временного размещения, телефоны горячих линий и экстренных служб.