НовостиОбщество8 мая 2026 12:51

Врачи Нижнего Тагила помогли избежать инвалидности 99-летнему ветерану

Маргарита РАЗУМОВА
Медики помогли ветерану, который сломал шейку бедра

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Демидовскую больницу Нижнего Тагила поступил 99-летний ветеран Великой Отечественной войны. Фронтовик получил серьезную травму – перелом шейки бедра. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

Медики уточняют, что такие травмы в этом возрасте могут обернуться инвалидностью. А при отсутствии ухода – потерей способности передвижения.

- Специалисты провели пациенту остеосинтез бедра. Это восстановление операция целостности кости с фиксацией отломков металлическими конструкциями. Ее проводят под общим наркозом, - сказано в сообщении. - Для пациента в таком возрасте это не просто медицинская процедура, а возможность вернуться к привычной жизни.

Теперь ветеран восстанавливается под пристальным вниманием специалистов. Врачи поблагодарили пациента за доверие, а также преклоняются перед его жизнелюбием.