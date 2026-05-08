Мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят на вокзалах и в поездах

В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне железнодорожные вокзалы по всей стране украшены баннерами, в зданиях установлены тематические фотозоны. Для пассажиров организованы военно-патриотические акции, концерты, театрализованные постановки и интерактивные программы, проводятся выставки фотографий и детских рисунков, представлены экспозиции военной техники и предметов тех лет.

В поездах дальнего следования в информационно-развлекательной системе появилась подборка военных фильмов, песен и книг, а также серия историй о юных защитниках Родины. Во время поездки пассажиры могут заказать блюда из специального «Фронтового меню»: солдатскую кашу, макароны по-флотски, фронтовые щи, ржаной хлеб с сельдью.

9 мая в поездах и на вокзалах по громкоговорящей связи прозвучат поздравления с праздником Великой Победы. По традиции, в 12:00 местного времени все локомотивы и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, дадут «Гудок Победы».

Мероприятия для пассажиров проходят и на вокзалах Свердловской железной дороги. На вокзале Коротчаево артисты исполнили песни военных лет, на вокзале Нижневартовск в исполнении воспитанников детской музыкальной школы прозвучали популярные мелодии из фильмов о войне. На вокзале Пермь-2 студенты-железнодорожники читают стихи о войне, ярким аккордом праздника стал «Вальс Победы», как в мае 1945 года. Концерты для пассажиров организованы также на вокзалах Ишим, Нижний Тагил, Екатеринбург, Шувакиш и др.

9 мая на вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Пыть-Ях, Когалым, Егоршино, Нягань, Чусовская на телевизионных экранах будут показывать трансляцию Парада Победы на Красной площади.

На детской железной дороге в парке Маяковского в Екатеринбурге в День Победы будет курсировать ретропоезд на паровой тяге. Праздничный состав во главе с раритетным узкоколейным паровозом отправится от станции Екатеринбург-Детский в 11:32, 13:08, 14:44 и 16:20 (время местное). На перроне будет работать «полевая кухня». Для посетителей ДЖД на вокзале малой магистрали будут организованы арт-мастерские.