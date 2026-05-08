В центре Екатеринбурга появился сквер с огромными фонарями-одуванчиками

Новые световые инсталляции привлекают внимание посетителей и фотографов. Фото: предоставлены пресс-службой «УГМК-Застройщик» / автор Евгения Яблонская

В Екатеринбурге на пересечении улиц Февральской Революции, Урицкого и Антона Валека появился новый сквер. Ему дали название Библиотечный. Новое городское пространство занимает 15 тысяч квадратных метров. Из них 4,31 тысячи квадратных метров заполонили деревья, а также растения.

- Команда приложила усилия, чтобы сквер стал настоящим украшением города и приносил удовольствие посетителям. Теперь жители и гости Екатеринбурга могут здесь совершить променад, отдохнуть, насладится уютной атмосферой центра города, - говорит генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Взгляд привлекают и необычные световые инсталляции. Они представляют собой огромные одуванчики. По соседству создан фонтан с мягким мерцанием. По вечерам здесь зажигаются опоры, создающие «коридор времени». Новое городское пространство пришлось по душе посетителям и фотографам.

В сквере установлен арт-объект в виде трехметрового медведя от уральского мастера Алексея Ермакова. Посетителям после прогулки можно отдохнуть на фигурных скамейках.