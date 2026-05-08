В Екатеринбурге с 18 мая стартует первый этап опрессовок

В Екатеринбурге пройдет первый этап опрессовок

В Екатеринбурге с 18 по 21 мая пройдет первый этап опрессовок. Они необходимы для подготовки к новому отопительному сезону. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

«Екатеринбургская тепловая компания» проверит сети, с использованием повышенного давления через обратный трубопровод. К тому же, работы проведут без отключения горячей воды. Они планируются с 23:00 до 6:00.

- На время опрессовок владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей будет необходимо отключить системы теплопотребления от испытываемых трубопроводов. Также следить за их состоянием. Собственникам складов и подвалов необходимо организовать дежурство. В случае разрыва теплотрасс им предстоит устранить затопление, - напомнили в мэрии города.

В случае утечки горячей воды, обращайтесь по телефонам:

Диспетчеров «Екатеринбургской тепловой компании» 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00. Городская единая дежурно-диспетчерская служба 222-30-05.

С помощью опрессовок специалисты оценят способность сетей выдерживать нагрузки, определить проблемные зоны. Также провести реконструкцию труб в межотопительный период.