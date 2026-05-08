СвЖД проводит торжественные мероприятия и чествует ветеранов

В преддверии Дня Победы работники СвЖД чествуют ветеранов войны, тружеников тыла и представителей поколения, чье детство пришлось на тяжелые военные годы: благодарят за героизм и труд, вручают памятные подарки, проводят персональные концерты под окнами. Кто-то из фронтовиков может спуститься во двор, к импровизированной сцене. Кто-то наблюдает за выступлением и приветствует артистов через открытое окно. В Сургуте волонтеры – работники СвЖД – исполнили под окнами ветеранов-железнодорожников «Катюшу», «Смуглянку» и другие песни, бережно хранимые памятью поколений. Под аккомпанемент духового оркестра танцевали вальс.

Торжественные мероприятия у мемориалов и памятников воинам-железнодорожникам проходят в Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, ХМАО - Югре и ЯНАО. В Екатеринбурге торжественный митинг сегодня состоялся на площади у ДК Железнодорожников, у памятника «С чего начинается Родина». Для ветеранов провели праздничный концерт, работала «полевая кухня».

Начальник СвЖД Павел Бурцев, выступая перед собравшимися, отметил важный вклад железных дорог в дело Победы.

– Свердловская магистраль в годы войны стала центральной транспортной артерией страны. На запад шли эшелоны с военной техникой, оружием, солдатами. На восток – поезда с оборудованием и ранеными. Железнодорожники работали на пределе возможностей: сутками не уходили домой, ночуя прямо на предприятии, отдавали работе личное время. Мы гордимся тем, что являемся наследниками поколения победителей. Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить о бессмертном подвиге наших соотечественников, о том, какой ценой была завоевана Победа, – подчеркнул Павел Бурцев.

9 мая торжественный митинг с возложением цветов пройдет у памятника-барельефа «Железные дороги в истории России» рядом с управлением СвЖД.

В ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне работники СвЖД обустроили памятный сквер у остановочного пункта ВИЗ в Екатеринбурге – высадили 81 яблоню и кусты спиреи.