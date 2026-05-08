НовостиОбщество8 мая 2026 10:50

На Урале начался суд над парнями, пытавшими девушек на автомойке

Татьяна САМОЙЛОВА
Первыми арестованными по делу оказались Давид Анашкин (в центре) и его друзья

В Каменске-Уральском начался суд над парнями, пытавшими девушек на автомойке. Напомним, жуткая история произошла 3 января 2025 года. Банда парней во главе с 21-летним Давидом Анашкиным вывезла на автомойку 18-летнюю Аню и трех ее подруг, одной из которых на тот момент было 17 лет.

Парни раздели девушек до нижнего белья, обливали ледяной водой, избивали и снимали происходящее на камеру. После того, как ролики попали в Сети, в СК возбудили уголовное дело. 23 февраля 2025 года Анашкина, его брата и друга отправили в СИЗО.

Парни обвиняются в похищении и истязании девушек. Спустя полтора года прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд.

8 мая 2026 года Красногорский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела.

- Судебное разбирательство проходит в закрытом судебном заседании, так как затрагивает интересы несовершеннолетних подсудимых и потерпевших, - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в июле 2025 года главаря банды, которым оказался бывший владелец автомойки Александр Лачугин, также задержали.

