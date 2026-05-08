На Урале распространяют фейк о старте патриотической акции

Информация о старте акции является фейком. Фото: Антитеррористическая комиссия в Свердловской области

В Свердловской области злоумышленники распространяют ложную информацию о старте политической акции. Для этого они специально создали в мессенджере фейковый канал госоргана молодежной политики и стали рассылать администраторам различных сообществ афишу данного мероприятия.

- В сети зафиксированы попытки распространения недостоверной информации о молодежной акции «Свеча памяти и боевые сто грамм». Подобные вбросы направлены на введение граждан в заблуждение, кражу личных данных и очернение памяти защитников Отечества, - пояснили в Антитеррористической комиссии в Свердловской области.

Свердловчан попросили не распространять фейковую информацию в мессенджерах и социальных сетях, а также не переходить по ссылкам для участия в акции. Так неприятель может получить ваши данные.

Всю актуальную информацию о молодежных мероприятиях в регионе всегда можно посмотреть на официальном сайте областного Департамента информационной политики.